Экономист рассказал о динамике курса рубля через два года

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Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent. Как следствие, за два года показатели с 75 рублей за доллар снизятся до отметки в 61 рубль, сообщает РИА Новости.

Специалист заявил, что уверен в возвращении былых позиций нефти, стоимость на которую резко упала после неудачных переговоров ОПЕК+ по сокращению объемов добычи топлива.

"Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет", – заявил Граф.

Аналитик объяснил, что доллар будет торговаться на уровне 75 рублей примерно в течение второго и третьего кварталов года. Еще через 12 месяцев можно ожидать планки в 68 долларов, а по завершении двухлетнего периода с момента начала экономического кризиса за доллар уже будут давать 61 рубль.

Утром 13 марта курс доллара на Московской бирже был равен 74 рублям. Евро также немного подешевел и торгуется на отметке 83 рубля.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало масштабный экономический кризис.

