Эксперты спрогнозировали, когда прекратится падение рубля

На фоне срыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса российский рубль поднялся на второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Кроме того, 19 марта его курс продолжил падение и побил "рекорды" 2016 года. Разбираемся, когда ситуация с отечественной валютой стабилизируется и стоит ли россиянам ожидать индексацию зарплат.



Хорошо, что не на первом?

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

К концу недели на Московской бирже впервые с января 2016 года курс доллара превысил 81 рубль. Европейская валюта, в свою очередь, поднялась выше 89 рублей, побив февральские значения того же года. Днем ранее, 18 марта, был поставлен еще один "рекорд". Впервые с 2003 года ниже 25 долларов за баррель опустилась цена нефти марки Brent.



20 марта Центробанк 87,2669 рубля , что на два рубля 38 копеек выше предыдущего показателя. Курс доллара повышен на два рубля 94 копейки – до 80,157 рубля .

НаЦентробанк установил официальный курс евро на уровне, что на два рубля 38 копеек выше предыдущего показателя. Курс доллара повышен на два рубля 94 копейки – до

Вместе с тем рубль по волатильности валют мира занял второе место по отношению к доллару США. Речь идет о том, как оценивает рынок будущую амплитуду колебаний валютного курса. Опередить российскую валюту по этому показателю смог только мексиканский песо.

В свою очередь, чтобы свести к минимуму влияние на российскую экономику последствий пандемии коронавируса и волатильности на рынках, правительство России и Центробанк ввели пакет мер поддержки. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, они позволят увеличить предложение валюты и сделать его более предсказуемым в условиях падения цен на нефть.



Что происходит с валютным рынком и нефтью

Согласно принятым решениям, Центробанк будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель. Глава кабмина подчеркнул, что правительство и ЦБ будут и дальше принимать меры для обеспечения финансовой стабильности.

А министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что для отечественной экономики пандемия коронавируса и ее последствия значительнее, чем обвал цен на нефть. По словам главы ведомства, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете, в том числе 300 миллиардов из Фонда национального благосостояния, позволят реагировать на события оперативно. Можно будет помочь нуждающемуся бизнесу, гражданам, субъектам РФ, предприятиям, считает министр.

Когда ждать укрепления рубля?

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Москве 24, что простым языком волатильность рубля можно описать как "уровень отклонения от спокойных параметров".

"Если провести какую-то плавную линию нашей валюты со средним значением, то как в лучшую, так и в худшую сторону рубль отклоняется сейчас на 24,9 процента. Действительно, в последнее время мы видели такие резкие скачки, в этом экономисты и увидели изменения волатильности", – пояснил Шабанов.

Однако в долгосрочной перспективе с учетом возможного повышения цен в магазинах такая ситуация может затронуть всех россиян.

Шабанов добавил, что при частых валютных скачках некоторые работники рассчитывают на индексацию заработной платы. Но, по его мнению, подобные стремления пока стоит придержать.

"При валютных колебаниях работодатели ориентируются на внутренние макроэкономические показатели. Если потом эти скачки отразятся на ценниках в магазине, то логично просить повышения зарплаты хотя бы на уровень этой инфляции, чтобы деньги не обесценивались. Если не поднимется, то спрашивать будет нечего", – объяснил эксперт.





Антон Шабанов независимый экономический эксперт Должен пройти достаточно большой промежуток времени, и цены в магазинах должны поменяться, а сейчас пока что это будет сложно доказать и логически объяснить работодателю.

В свою очередь, финансовый аналитик Степан Демура пояснил Москве 24, что в ближайшее время, вероятно, стоит ждать не снижения курса американской валюты, а, наоборот, повышения до 85–86 рублей.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"После этого, если не пойдет выше, то сможем ожидать укрепления рубля в течение одного-двух кварталов. Единственное, нужно смотреть на цены на нефть, она может наложить свой отпечаток", – отметил эксперт.



Степан Демура финансовый аналитик При этом нефть может расти, а рубль может падать, как это было несколько раз. Так и наоборот, когда нефть падала, а рубль укреплялся.

По его словам, сегодня на финансовых рынках достаточно напряженная ситуация, поэтому точно спрогнозировать развитие ситуации невозможно.

"Сейчас говорят, что надо бы вернутся к соглашению с ОПЕК+. Я думаю, если и будет пересмотр соглашения, то совершенно на других условиях и не в нашу пользу", – заключил собеседник Москвы 24.