ЦБ повысил курс доллара до 80,157 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро к рублю вырос на 2,3788 рубля – до 87,2669 рубля, курс доллара поднялся на 2,9439 рубля – до 80,157 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 20 марта, увеличилась по сравнению с показателем на 19 марта на 2,6897 рубля – до 83,3565 рубля.
По утренним данным, курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года. Курс евро поднялся выше 89 рублей, что случилось в первый раз с 12 февраля 2016 года.
Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.
Кабинет министров РФ ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса. Помимо этого, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период.
Те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам. Поддержку увеличат и для региональных бюджетов, которые столкнулись с проблемами.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете, в том числе 300 миллиардов из Фонда национального благосостояния, позволят оперативно реагировать на события.
Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике
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