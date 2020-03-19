Экономист оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют

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Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников прокомментировал новость о том, что российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
По его словам, основная причина – стремительное снижение цен на нефть.
"Вчера баррель марки Brent оказывался ниже 27, 26,8–26,9 доллара. Это как раз тот рубеж, за которым начинается реализация стрессового сценария ЦБ... При этом стандартная корреляция, которая сложилась в течение последних месяцев, выглядела таким образом, что при снижении цен на нефть на 10% рубль "улетал" вниз на 3%. Собственно, очень похожая картина и сложилась сейчас", – цитирует Масленникова RT.
Эксперт считает, что у Банка России есть все средства и инструменты для решения проблемы. В первую очередь он упомянул возможность увеличения продаж валют на открытом рынке.
"Стандартное решение при таком обвале рубля – повысить ставку. Надо ли это делать на сей раз, уверенности нет, потому что это ужесточение кредитной политики, которое для экономики будет сдерживающим фактором", – объяснил Масленников.
Нужно будет наблюдать за реакцией курса на действия ЦБ и за тем, как он впишется в общую картину мирового валютного рынка, заключил специалист.
РБК со ссылкой на данные Bloomberg сообщает, что российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Вмененная волатильность рубля составляет 24,9 процента. Она рассчитана из цен трехмесячных опционов. Первое место – за мексиканским песо с волатильностью 26,5 процента.
По утренним данным, курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года. Курс евро поднялся выше 89 рублей, что случилось в первый раз с 12 февраля 2016 года.
Ситуация связана с неудачными переговорами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Государства не продлили договор на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.
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