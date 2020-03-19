В "Лукойле" сообщили, до какого уровня могут упасть цены на нефть

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Цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в 15-20 долларов за баррель. С заявлением выступил вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, передает РБК.

По его словам, был проведен технический анализ, по итогам которого составлен прогноз цен на черное золото.

Как сообщил Федун, потолок составляет примерно 28 долларов за баррель, а второй уровень сопротивления – это 15–20 долларов за баррель.

При этом вице-президент "Лукойла" напомнил, что технический анализ представляет субъективные оценки. Он добавил, что случившийся ранее на нефтяном рынке шок из-за отсутствия договоренности между странами – производителями нефти привел к снижению цены на нефть на 20–25 долларов за баррель.

В начале марта прошло заседание ОПЕК. Государства не договорились о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. В связи с чем с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.

С этим было связано падение национальной валюты России. Председатель совета "Союза нефтегазопромышленников России", бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник сказал, что участникам сделки приходилось идти на все большее снижение производства сырья на фоне его наращивания в других странах. Он уточнил, что сделку заключили в сложный период низких цен на черное золото и борьбы за рынки сбыта.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Он говорил, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркнул, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с COVID-19. Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.

Ранее сообщалось, что в четверг Московская биржа открылась небольшим укреплением рубля.