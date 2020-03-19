В "Лукойле" сообщили, до какого уровня могут упасть цены на нефть

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в 15-20 долларов за баррель. С заявлением выступил вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, передает РБК.
По его словам, был проведен технический анализ, по итогам которого составлен прогноз цен на черное золото.
Как сообщил Федун, потолок составляет примерно 28 долларов за баррель, а второй уровень сопротивления – это 15–20 долларов за баррель.
При этом вице-президент "Лукойла" напомнил, что технический анализ представляет субъективные оценки. Он добавил, что случившийся ранее на нефтяном рынке шок из-за отсутствия договоренности между странами – производителями нефти привел к снижению цены на нефть на 20–25 долларов за баррель.
В начале марта прошло заседание ОПЕК. Государства не договорились о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. В связи с чем с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.
С этим было связано падение национальной валюты России. Председатель совета "Союза нефтегазопромышленников России", бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник сказал, что участникам сделки приходилось идти на все большее снижение производства сырья на фоне его наращивания в других странах. Он уточнил, что сделку заключили в сложный период низких цен на черное золото и борьбы за рынки сбыта.
Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Он говорил, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркнул, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с COVID-19. Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.
Ранее сообщалось, что в четверг Московская биржа открылась небольшим укреплением рубля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: