Президент Ассоциации российских банков рассказал, для чего хранить валюту в банках

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, почему хранить валюту все равно лучше в банках, несмотря на ситуацию в экономике. Недавно банки России начали снижать ставки вкладов в долларах или отказываться от них, передает ИА "НСН".

"Если есть излишки денег, их лучше диверсифицировать. Но даже если банки дают минимальный процент, хранить лучше в них, потому что под подушкой, в кубышках – рискованно с точки зрения сохранности", – объяснил Тосунян.

По его словам, в настоящий момент наиболее выгодная ставка в рублях.

Как отметил президент АРБ, по евро почти год нулевые ставки, так как данная валюта не привлекательна для банков, вкладчиков.

В начале марта прошло заседание Организации стран – экспортеров нефти. В ходе встречи государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. В результате с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты. На фоне чего произошло падение национальной валюты России.

Председатель совета "Союз нефтегазопромышленников России", бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник рассказал, что участникам сделки приходилось идти на все большее снижение производства сырья, на фоне его наращивания в других странах. Он уточнил, что сделку заключили в сложный период низких цен на черное золото и борьбы за рынки сбыта.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. В целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%, считает он.

При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов добавил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусом COVID-19.

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.

В четверг стало известно, что ЦБ повысил курс доллара до 80,157 рубля.

Ранее экономист оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют.