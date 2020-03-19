Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене, передает портал Ura.ru.

По его словам, только так можно сохранить рублевые сбережения в период девальвации. Специалист подчеркнул, что сейчас ценные бумаги на мировых рынках опустились до минимальных значений, но уже через 1–2 года они могут подорожать.

В то же время Коган предостерег от совершения валютных операций, отметив, что уже поздно. По мнению специалиста, скупать валюту в текущей ситуации нет смысла.

Экономист также считает, что Банк России мог бы положительно повлиять на ситуацию, если бы отказался от поднятия ключевой ставки. При этом он предположил, что Центробанк все же поднимет ставку, чтобы стабилизировать курс рубля.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран – экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув 24,9 доллара за баррель. В последний раз нефть находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI потеряла 21,3%, составив 21,5 доллара за баррель. Цена на нефть данной марки в последний раз находилась на такой отметке в марте 2002 года.

Курс евро на Московской бирже поднялся до 88,72 рубля. Доллар увеличился на 7,2%, составив 80,87 рубля.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявлял, что доллар в ближайшее время будет только расти. Ближайший прогноз, по мнению аналитика, – 85–86 рублей за доллар.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на два триллиона рублей. Он также прогнозирует инфляцию на уровне около 4%. Министр добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.

