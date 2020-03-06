В кабмине создали комиссию по повышению устойчивости Российской экономики

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В кабинете министров России решили создать комиссию по повышению устойчивости экономики страны.

В пресс-службе правительства РФ рассказали об утверждении персонального состава комиссии, которую возглавит первый заместитель председателя кабмина Андрей Белоусова.

"Образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств. Сообщалось, что медикаменты должны поступать нуждающимся уже в апреле.

В четверг, 5 марта, была утверждена новая структура аппарата правительства РФ. В нее вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров.