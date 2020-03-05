Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Штатная численность аппарата правительства России составляет 1545 человек. Об этом говорится на сайте кабмина

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и девяти вице-премьеров. В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.

Ранее Мишустин назвал ключевые задачи кабмина. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Он объяснил, что это отразится и на других областях: образовании, науке, инновациях, социальной сфере, бизнесе.

Глава кабмина обратил внимание, что правительство достигнет всех целей, поставленных президентом РФ, в том числе сформулированных в нацпроектах.

В январе Мишустин отмечал, что приоритет нужно отдать сферам, направленным на улучшение уровня жизни населения. Он подчеркивал, что кабмин должен максимально быстро приступить к реализации поставленных президентом задач.

Речь идет о демографии, поддержке семей с детьми, росте доходов россиян, качественном здравоохранении, образовании. Мишустин упомянул и необходимость заботы о тех, кто нуждается в помощи государства.