Путин назвал главный индикатор успеха нацпроектов

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Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Президент также считает важным снижение смертности. Он напомнил, что число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате ДТП в стране уменьшается.

При этом глава государства постоянно контролирует все нацпроекты, которые реализуются в стране. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который "всегда был и всегда будет".

12 национальных проектов включают задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и других. Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов – из федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании информационно-аналитической системы для отслеживания выполнения нацпроектов. Полученные данные позволят оценить риски и предупредить о возможных отклонениях в достижении целей. Предполагается, что первая версия системы появится до конца июля текущего года.

Мишустин подчеркивал, что собирается форсировать работу по нацпроектам и усилить работу кабмина по всем направлениям. Для этого есть необходимое, добавил он: утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели. Премьер обратил внимание, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.