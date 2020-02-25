Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:07

Путин назвал главный индикатор успеха нацпроектов

политика власть

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Президент также считает важным снижение смертности. Он напомнил, что число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате ДТП в стране уменьшается.

При этом глава государства постоянно контролирует все нацпроекты, которые реализуются в стране. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который "всегда был и всегда будет".

12 национальных проектов включают задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и других. Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов – из федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании информационно-аналитической системы для отслеживания выполнения нацпроектов. Полученные данные позволят оценить риски и предупредить о возможных отклонениях в достижении целей. Предполагается, что первая версия системы появится до конца июля текущего года.

Мишустин подчеркивал, что собирается форсировать работу по нацпроектам и усилить работу кабмина по всем направлениям. Для этого есть необходимое, добавил он: утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели. Премьер обратил внимание, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика