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Политика

15:47

Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию

политика общество

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым обсудил вопросы реализации положений послания Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 15 января, Путин в 16-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии порядка 1300 гостей.

В этот раз президент уделил особое внимание вопросам сбережения и приумножения народа России, поддержки семей и здравоохранения. Послание продолжалось 1 час 12 минут, в прошлом году оно заняло полтора часа.

Сергей Собянин назвал расширение программ социальной поддержки одной из главных тем послания главы государства. По его словам, объем соцрасходов для реализации инициатив президента будет сопоставим с национальными проектами.

По оценкам министра труда Максима Топилина, расходы на увеличение материнского капитала составят порядка 100 миллиардов рублей в этом году. Российский лидер рассказал, что маткапитал будут получать уже при рождении первого ребенка. При появлении второго семья получит еще 150 тысяч рублей.

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