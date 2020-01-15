Собянин назвал расширение программ соцподдержки одной из главных тем послания президента

14:53
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин назвал расширение программ социальной поддержки одной из главных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его мнению, объем соцрасходов, который будет необходим после послания, сопоставим с национальными проектами. Мэр назвал это вторым дополнительным изданием нацпроектов. Он полагает, что это обойдется примерно в один триллион рублей ежегодных расходов федерального бюджета.
Он добавил, что результаты решения задач, поставленных президентом, уже с 2020 года почувствует почти каждая семья в России. Особенно это касается семей в сложной жизненной ситуации, обратил внимание Собянин.
Мэр объяснил, что многие идеи из послания основаны на региональном опыте. Он напомнил, что в Москве в начальных школах доступно бесплатное питание. В городе также ввели доплаты детям от трех до семи лет, даже до 18 лет, подчеркнул глава столицы. В связи с этим он заключил, что многие инициативы из обращения президента зарекомендовали себя как эффективные.
Собянин отметил новацию, касающуюся улучшения материальной базы школ искусств. В Москве такой проект реализовали успешно, заявил он.
Помимо этого, мэр прокомментировал поручения об изменениях полномочий исполнительной и законодательной власти страны. "Несмотря на расширение полномочий парламента, очень важно сохранить сильную президентскую власть... Я думаю, для нашей страны очень важно сохранить единство страны, надежное управление", – полагает Собянин.
Он назвал правильным решение о проведении народного голосования по вопросам конституционных изменений. Мэр также считает, что усиление роли регионов позволит эффективнее реализовать экономическую и социальную политику в стране.
Владимир Путин в 16-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии порядка 1 300 гостей.
В этот раз президент уделил особое внимание вопросам сбережения и приумножения народа России, поддержки семей и здравоохранения. Послание продолжалось 1 час 12 минут, в прошлом году оно заняло полтора часа.
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