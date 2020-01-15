Путин предложил компенсировать регионам часть выпадающих доходов от применения вычетов

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Владимир Путин предложил компенсировать регионам из федерального бюджета две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционных налоговых вычетов.

Он отметил, что субъекты федерации могут предоставлять инвестиционный налоговой вычет – трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Однако они редко пользуются этим, обратил внимание глава государства, потому что региональные бюджеты теряют поступления, в связи с чем российский лидер озвучил свою инициативу.

В ходе послания Федеральному собранию он также высказался за продление программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. По словам президента, необходимо повысить маткапитал до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Кроме того, сообщил глава государства, его будут получать уже при рождении первого ребенка. А при появлении второго семье будет положено дополнительно еще 150 тысяч рублей.

На каждого ребенка от трех до семи лет Путин предложил ввести ежемесячные выплаты. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, а в 2021-м могут вырасти вдвое. Президент назвал низкие доходы населения угрозой демографическому будущему России.