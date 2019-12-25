В Совфеде оценили предложение ввести "новогодний капитал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 инициативу создать "новогодний капитал" для социально незащищенных категорий граждан.

По его мнению, для создания такого проекта нужны серьезные обоснования, а просто так вселять надежду пенсионерам не стоит.

"Каждому захочется получить новогодний подарок, но для того, чтобы это сделать, потребуются миллиарды рублей. Это объективная картина. Мы не фантазеры, мы должны серьезно относиться к таким предложениям", – считает сенатор.

Рязанский подчеркнул, что такого рода предложения нужно серьезно обосновывать. Кроме этого, парламентарий отметил, что если это будет сделано, например, за счет пенсионной системы, то уменьшится размер пенсии. "Если брать средства из федерального бюджета, то надо понимать, предусмотрели мы их или нет, ведь суммы достаточно серьезные", – сказал он.





Валерий Рязанский председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Очень хочется, чтобы пенсионеры получали подарки, но пусть региональные и федеральные власти, где это возможно, создадут новогоднее настроение в виде представлений, приглашений на вечера отдыха, это все можно сделать. Если мы говорим о таких серьезных вещах, как новогодний капитал, то это предложение требует более серьезной отработки. А так это в чистом виде популизм.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отреагировал на эту инициативу. По его словам, любые идеи, связанные с дополнительными мерами социальной поддержки для пенсионеров, стоит обсуждать, однако реализовать такой проект может быть непросто.

"Очевидно, что в таком виде, в котором это было предложено, это реализовано быть не может, потому как нужен соответствующий законопроект или нормативный правовой акт, на это требуются дополнительные финансы", – отметил политик.





Ярослав Нилов депутат Государственной думы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Абсолютное большинство пенсионеров действительно получают очень маленькую пенсию. И поэтому я считаю, что любые решения, направленные на выработку дополнительных мер социальной поддержки стоит обсуждать. Требуются дополнительные изменения в действующее законодательство либо издание соответствующего правового акта, причем для реализации инициативы нужны достаточно серьезные средства. Поэтому необходимо определить источник финансирования.

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать так называемый новогодний капитал для социально незащищенных категорий граждан. Предложение заключается в том, чтобы сформировать систему выплат одиноким пенсионерам для подготовки к празднику без ущерба для бюджета.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", – указал депутат.

По данным Росстата, россияне потратят на подготовку новогоднего стола порядка 6 тысяч 430 рублей. Стоимость застолья выросла по сравнению с прошлым годом – эксперты зафиксировали рост затрат на 2,7 процента.