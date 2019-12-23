Назван самый покупаемый в преддверии Нового года алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед Новым годом россияне чаще всего покупают пиво, вино и водку. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на исследование оператора фискальных данных.

Аналитики изучили 17 миллиардов кассовых чеков в период с 1 по 16 декабря. Они выяснили, что пиво, вино и водка по-прежнему наиболее популярны у россиян. При этом по сравнению с декабрем 2018 года продажи этих спиртных напитков сократились на 20%.

Далее следуют коньяк, шампанское, игристые вина и настойки. Десятку лидеров замыкают сидр, ром, джин и виски.

По данным экспертов, меньше всего россияне покупают вермут, текилу, абсент и бренди, а чаще всего – кальвадос, коньяк, шампанское и игристые вина.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, что качество крепкого алкоголя легко можно проверить в домашних условиях, имея в хозяйстве всего лишь зажигалку. Такую процедуру следует проводить до употребления напитка.

