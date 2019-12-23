Эксперт предложил способ проверки алкоголя на качество с помощью зажигалки

Качество крепкого алкоголя легко можно проверить в домашних условиях, имея в хозяйстве всего лишь зажигалку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина.

"Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит, там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое – это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию", – объяснил специалисты.

Он также отметил, что процедуру стоит проводить до употребления напитка – и с точки зрения безопасности организма, и в связи с противопожарной безопасностью. Павел Шапкин также предостерег от покупки алкоголя в интернете.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в России за первые девять месяцев 2019 года от случайных отравлений алкоголем умерли 5 тысяч 10 человек. На территории РФ чаще всего подделывают элитные виски, коньяк, ром, водку дорогого ценового сегмента.

Ранее в РФ узаконили повышение минимальных розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Подорожает и этиловый спирт, на основе которого готовят напитки.

