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Общество

20 декабря, 22:42

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ вырастут с 1 января

общество экономика

Фото: depositphotos nikitos1977

Минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Также повысится минимальная цена на этиловый спирт – впервые с 2015 года, говорится в приказе Минфина РФ на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку увеличится на 7% – до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Закупочная цена водки у производителя повысится на 6,6% (до 193 рублей), оптовая – на 7% (до 199 рублей). Самый дешевый коньяк подорожает на 11,6% (до 433), бренди – на 2,6% (до 315 рублей).

Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличатся до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%), оптовые цены – до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, увеличится на 16% и составит 57 рублей за литр безводного спирта.

Россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей. По данным компании Nielsen, траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины.

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