Водку с ароматизаторами могут запретить в России

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В России могут запретить производить водку с ароматизаторами нерастительного происхождения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.

По данным издания, крепкий алкоголь с добавками может исчезнуть с прилавков в 2021 году.

В случае запрета использования нерастительного сырья ассортимент на российском рынке спирта серьезно сократится.

Согласно техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕAЭС), который вступит в силу в 2021 году, водка – это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Регламент не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

Ранее министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на коньяк, водку и бренди с начала будущего года. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 года могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).

В начале октября специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения выяснили, что за последние 15 лет в России постоянно уменьшалось употребление алкоголя на душу населения. Как показали данные исследования, к 2016 году оно снизилось на 43%.

