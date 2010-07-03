Водку с ароматизаторами могут запретить в России

Фото: depositphotos/Денис Гришкин
В России могут запретить производить водку с ароматизаторами нерастительного происхождения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
По данным издания, крепкий алкоголь с добавками может исчезнуть с прилавков в 2021 году.
В случае запрета использования нерастительного сырья ассортимент на российском рынке спирта серьезно сократится.
Согласно техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕAЭС), который вступит в силу в 2021 году, водка – это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Регламент не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.
Ранее министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на коньяк, водку и бренди с начала будущего года. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 года могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).
В начале октября специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения выяснили, что за последние 15 лет в России постоянно уменьшалось употребление алкоголя на душу населения. Как показали данные исследования, к 2016 году оно снизилось на 43%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: