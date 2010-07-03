Производители предложили поднять цену на водку

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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил повысить цену на водку на следующий год.

Как сообщил президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, инициативу направили в Минфин. По его словам, минимальную розничную цену могут установить на уровне 233 рублей за 0,5 литра с 1 января 2020 года.

Таким образом, МРЦ на водку на следующий год может вырасти на 8,4 поцента с нынешнего показателя в 215 рублей. В Минфине РИА Новости рассказали, что предложение союза поступило в ведомство и сейчас рассматривается.

Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. В России устанавливаются МРЦ на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.

Ранее Дмитрий Медведев поручил принять меры по популяризации вина, сделанного из российских сортов винограда.