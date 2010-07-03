Производители предложили поднять цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил повысить цену на водку на следующий год.
Как сообщил президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, инициативу направили в Минфин. По его словам, минимальную розничную цену могут установить на уровне 233 рублей за 0,5 литра с 1 января 2020 года.
Таким образом, МРЦ на водку на следующий год может вырасти на 8,4 поцента с нынешнего показателя в 215 рублей. В Минфине РИА Новости рассказали, что предложение союза поступило в ведомство и сейчас рассматривается.
Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. В России устанавливаются МРЦ на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.
Ранее Дмитрий Медведев поручил принять меры по популяризации вина, сделанного из российских сортов винограда.
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