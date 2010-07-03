Названы лечебные свойства водки

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Специалисты пришли к выводу, что водка помогает в лечении остеохондроза, пишет "МедикФорум".

По мнению медиков, при обострении болезни нужно делать водочные компрессы, помогающие снять отеки и прогреть. Это способствует уменьшению боли.

При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Болезнь поражает каждого третьего жителя Земли. При заболевании характерны боли в спине и шее, а иногда в плечах и даже руках.

Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива, которое не вызывает похмелья. Более того, это пиво содержит витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. УрФУ работает над этим напитком совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО. При создании пива подбираются специальные температурные условия, за счет чего меняются свойства дрожжей.

