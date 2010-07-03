Российские ученые создали полезное пиво

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива, которое не вызывает похмелья. Более того, это пиво содержит витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, сообщило министерство науки и высшего образования РФ.
УрФУ работает над этим напитком совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО. При создании пива подбираются специальные температурные условия, за счет чего меняются свойства дрожжей.
"Добавлять при производстве пива вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя, в частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, предложили химики УрФУ, чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Планируемые к внедрению в рецептуру ингредиенты недорогие и их использование не приведет к удорожанию пива", – передает ТАСС сообщение министерства.
На основе ферментированной пивной дробины (отходного продукта пивоварения) в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли. Ученые отметили, что в в дробине содержатся много полезных элементов – крахмал, клетчатка, витамины группы B, а также C и D, минералы, бета-глюканы.
Однако необработанная пивная дробина довольно жесткая для употребления, но после ферментации пригодна как добавка к овсяной муке. Полезные вещества, содержащиеся в такой муке, полностью усваиваются, это отличает функциональный продукт от биодобавок.
Ранее сообщалось, что британские нейробиологи изучили, как дозы алкоголя влияют на поведение человека. Исследование показало, что даже пол-литра пива или бокала вина достаточно, чтобы человек лишился воли.
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