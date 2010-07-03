Ученые выяснили, какая доза алкоголя лишает воли

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Британские нейробиологи изучили, как дозы алкоголя влияют на поведение человека. Исследование показало, что даже 0,5 литра пива или бокала вина достаточно, чтобы человек лишился воли. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

В своих исследованиях сотрудники Университета Сассекса сосредоточились на психологической особенности людей "сближать" во времени волевое действие и последующий стимул. Когда физические стимулы, звуки или свет, следуют за движениями пальца или руки, люди считают эти действия происходящими позже, а стимулы – раньше, чем в действительности, тем самым "связывая" их.

Нейронные механизмы, ответственные за это явление, принимают участие и в создании чувства свободы воли, пояснили ученые. Оказалось, что выпив даже немного алкоголя, добровольцы сильнее связывали волевое действие и стимул, чем в трезвом виде. Так специалисты пришли к выводу, что после небольшой дозы спиртного человеку кажется, что он контролирует ситуацию, хотя на самом деле это не так.

"Наше исследование представляет убедительный случай, что даже одной пинты пива достаточно, чтобы значительно скомпрометировать чувство свободы воли человека", – подчеркнула ведущий автор исследования, доктор Сильвана де Пирро. "Это имеет важные последствия для правовой и социальной ответственности водителей, и напрашивается вопрос: "Являются ли нынешние ограничения алкоголя для вождения действительно безопасными?" – усомнилась нейробиолог.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору и употреблению алкоголя. Россиян предостерегли от покупок алкогольных напитков с рук, в павильонах и киосках без лицензии, а также в интернете. Эксперты ведомства посоветовали установить на смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", которое позволяет проверить легальность каждой конкретной бутылки спиртного.