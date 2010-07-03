Роспотребнадзор дал советы по выбору и употреблению алкоголя

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Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбрать и употреблять алкогольные напитки.

Специалисты ведомства посоветовали покупать алкогольную продукцию только в магазинах, у которых есть лицензия. Она должна быть размещена в доступном для ознакомления месте, пояснили эксперты. Как уточнили в Роспотребнадзоре, продажа алкоголя в торговой сети предусматривает его регистрацию в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Россиян предостерегли от покупок алкогольных напитков с рук, в павильонах и киосках без лицензии, а также в интернете. При выборе Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на стоимость. Так, розничная цена на водку крепостью 40% должна быть минимум 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Коньяк не должен стоить дешевле 371 рублей за полулитровую бутылку.

Кроме того, нужно проверять наличие федеральной марки (для российского алкоголя) или акцизной марки (для импортного) на бутылке или упаковке спиртных напитков, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи. На акцизную марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке, а сама марка должна быть целой, без повреждений, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Оно позволяет проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Сотрудники ведомства также напомнили о культуре употребления алкоголя. По их словам, "все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред".

Ранее ресторатор Аркадий Новиков оценил идею о привилегиях для российских вин. По его мнению, отечественное вино должно конкурировать с импортным ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами.

В мае 2019 года правительство РФ запретило госучреждениям закупать зарубежные вина. При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.