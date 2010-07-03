Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина

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Правительство РФ запретило государственным учреждениям закупать зарубежные вина. Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Постановление подписал Дмитрий Медведев. Запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года. Запрет коснется виноградных, игристых, ликерных и фруктовых вин.

В августе 2016 года правительство РФ запретило госучреждениям закупать некоторые продукты иностранного производства, среди них были соль, сахар, мясная, рыбная и молочная продукции.

