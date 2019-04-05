10 мест, где пить вино в Москве

Выбор ресторанного критика Елены Поляковой – рестораны и бары с отличной винной картой, едой и атмосферой.

Probka

Безупречный итальянский ресторан Арама Мнацаканова, который начался когда-то в Петербурге именно с винного бара. Отсюда и большое внимание к вину. Выбор от классики до самых передовых производителей, есть даже вина, которые выпускают маленькими тиражами и почти не продают в России, главное – случайных этикеток в винных шкафах нет. К тому же здесь продают в магнумах и по бокалам просекко собственного разлива, а также очень толковое бордо, которое тоже бутилируют по спецзаказу.

Еда в Probka не дополнение к вину, а важнейший элемент. Домашняя паста, одна из лучших в Москве, образцовое вителло тоннато (тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные крем-соусом, одна из составляющих – тунец) и пицца. Чтобы познакомиться с местом поближе, берите тортелли с бурратой и черным трюфелем, фирменные тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой, пиццу с черным трюфелем, фирменную римскую пасту, осьминога по-сицилийски и обязательно здоровую порцию тирамису на десерт. Средняя стоимость закусок – 600–900 рублей, горячее обойдется в 1500–1900. Магнум итальянского просекко – чуть меньше 4000 рублей.

Цветной бульвар, 2

Tilda

Одно из самых уютных мест на Патриках для тех, кто захочет выпить хорошего вина. Молодая команда сделала очень личный проект, в том числе и по части вин. Много маленьких (и очень гордых) производителей, хороший выбор натурального вина, столь модного в Европе, есть оранжевые и розовые биодинамические. Ассортимент нацелен не на количество, а на качество. При этом цены на все эти молодые и задорные вина одни из самых умеренных (и на Патриарших, и в сегменте в целом). Бутылка натурального розового вина обойдется в 4000–5000 рублей, отличное игристое станет в 2800, а шикарный и дико модный красный гамэ моргон – всего в 3150 за бутылку (брать надо именно бутылками!). По бокалам цены начинаются от 390 рублей.

Меню без явного пристрастия к определенной кухне – авторское и легкое. В целом место по наполнению и оформлению идентично любому бару в Париже, Берлине или Лондоне, так что забыть, что вы в столице России, здесь очень просто, а космополитизм и простота места подкупают с первой же секунды. В коротком меню каждое блюдо – хит, для первого посещения возьмите на вооружение пончики с картошкой, карпаччо из лосося, фиш энд чипс, угольную треску с брокколи и соусом том-ям, брюссельскую капусту с киноа и пеной из пармезана. Средняя стоимость закусок – 500–600 рублей, горячего – 800–1100.

Сытинский переулок, 5

Simple Wine&Bar



Винный бар, а точнее ресторан, плюс винотека на Неглинной – одно из лучших мест по соотношению качества и цены, так как открыл его крупный поставщик вина. В меню и на полках цены отличаются лишь на 30 процентов, что очень заманчиво, учитывая средние наценки ресторанов на вино.

Еда немного более сложная, чем хотелось бы, чтобы есть там каждый день, но в целом согласуется с вином хорошо, да и отражает некоторые тренды гастрономии. Закуски хороши почти все, например, кальмар на гриле с кремом из батата и гелем из лайма, любимый тартар шефа. На горячее отлично подойдет цыпленок с зеленым гарниром и дорадо в азиатском прочтении. Средняя цена на блюдо – 700–1200 рублей, почти 1000 этикеток на полках и игристое по весьма умеренным ценам: пейте креман по 1400 рублей за бутылку или неплохие рислинги, которые стартуют от 350–400 рублей за бокал.

Неглинная, 8

Twins Wine Space

Дорогой и нарядный винный бар, который открыла команда братьев Березуцких (Twins Garden, Wine&Crab). Тяжелый люкс в современном прочтении, и это, кстати, комплимент. В карте много редких французских винтажей, которые при любом раскладе покажутся дорогими, хотя цены на вино здесь не завышены, высок уровень продаваемых бутылок. Главная ценность – библиотека драгоценных французских вин, часть привозят прямиком только для ресторанов Березуцких, есть шикарная Бургундия и Шампань, правда за бокал меньше 700 рублей отдадите едва ли.

Еда авторская и во многом перекликается с флагманским Twins Garden. Пробовать обязательно: на закуску – паштет из куриной печени, буррату с собственной фермы, теплый салат с кальмаром, картофелем и чоризо, перцы пардон. На горячее: черноморские рапаны, мурманские гребешки с овощами или запеченный козленок. Средняя стоимость закуски – 500–700 рублей, горячего – от 800 до 1800. На десерт берите домашние сыры.

Никольская, 12

Blush

Несмотря на девичье название (в переводе с английского blush – румянец), Blush – разносторонний винный бар с полноценным меню. Помимо большого выбора толковых закусок к вину, в том числе и популярной везде испанской сесины, есть большой раздел закусок. Самые удачные: брускетта с ростбифом, карпаччо из тунца, салат с ростбифом и риет из кролика. На горячее – треска с мидиями или говяжье ребро. Обязательно оцените и десерт: кокосовый сорбет, шоколадно-фисташковый кейк или морковный бисквит. Закуски в среднем обойдутся в 400–500 рублей, горячее – в 700–1000 рублей.

Отличные цены и на вино, которого здесь великое множество, но главная прелесть – огромный выбор вин по бокалам. Цены за бокал – от 230 до 640 рублей, но выбор такой, что можно себя не ограничивать. Да и при цене 1350 рублей за бутылку прекрасного итальянского игристого это было бы странно.

Даев переулок, 2

"Винный бар 13"

Маленький винный бар с прекрасной атмосферой и винной картой. Меню почти такое же маленькое, как и помещение. Прелесть такого места – свой круг гостей, каждого персонал уже знает, что создает особую атмосферу.

В меню – завтраки, закуски к вину, с десяток салатов и несколько горячих блюд – мучиться тяготами выбора придется едва ли. Хумус под вино для того, чтобы разогреть рецепторы, затем салат с ростбифом, а на горячее – креветки в зеленом карри, палтус со шпинатом или утиная ножка с гратеном. Закуски обойдутся в 400–500 рублей, горячее – в 600–900. Вина в среднем стоят 300–500 рублей за бокал, выбор не фантастический, но все нужное для приятного вечера с подругами есть!

4-я Тверская-Ямская, 13

Cevicheria/Tartaria

Номинально – два ресторана, фактически – одно место на два разных зала. Cevicheria – легкий, свежий проект с уклоном в морепродукты, в меню много сырой рыбы и других даров моря. Основа меню – почти десяток севиче, которые готовят на разные лады. Особенно хороши крудо из гребешка с водой из яблока, севиче из дикого лосося с кремом из батата и севиче из камчатского краба с кокосовым соусом. В пару – в карте много белых вин и отличный выбор игристых. Вина интересные, небанальные. В меню Tartaria – почти полностью мясо, с некоторыми вкраплениями рыбы и морепродуктов, лучше всего поварам здесь удаются всевозможные тартары или каре ягненка на гриле.

И по атмосфере, и по меню чувствуется, что Cevicheria – все-таки любимый ребенок, но если вам захочется мяса, а выбор вина устраивает, то можно смело выбрать этот же адрес и остаться в Tartaria. Цены на закуски – 500–900 рублей, горячее – 900–1500. Вина в карте представлены достаточно дорогие, хотя бы потому, что владелица проекта, она же и сомелье, Елизавета Стаханова знает в этом толк. Проходных наименований нет, отличный выбор белого и шампанского! Стартует вино от 490 рублей за бокал.

Пречистенская набережная, 13

Big Wine Freaks

Мода на натуральные, био- и органические вина пришла в Россию практически через эту дверь. Бар открыли главные импортеры натурального вина Real Authentic Wine, так что большей частью свое же вино в карту и поставили. Что это значит? Много редких вин, некрупных производителей и хорошего игристого (порядка 50–60 наименований). Цены, правда, на это европейское великолепие довольно высокие. К винам предлагают небольшое меню, хотя размер тут не имеет значения – блюда отличные. Смело берите тартар из ягненка, красную креветку с крыжовником, хрустящий баклажан с арахисом, беляши с говядиной – на закуску. На горячее – телячьи щечки с лисичками, судак с молодой капустой, цыпленок с огуречным салатом. Без десерта не уходите, шефу они удаются великолепно, например, фирменный шоколадный ганаш. Средняя стоимость закусок – 500–600 рублей, горячего – 800–1200. По вечерам атмосфера довольно тусовочная, так что, если любите наслаждаться вином в спокойной обстановке, выбирайте дневные часы или менее популярные дни вроде вторника, среды или воскресенья. Бокал вина станет от 600 рублей в среднем, в карте – сногсшибательный выбор шампанского и прочего игристого. Ну и, конечно, если пробовать все самое модное в мире биодинамики, органики и натурального, то здесь в первую очередь!

Большая Никитская, 62/3

Bigati Bar

Один из недавно открытых винных баров Москвы – очень уютный и домашний, во многом благодаря тому, что в зале все время находится сам владелец Алан Бигати. В большой винной карте он постарался собрать вина, которые и по цене, и по смыслу понятны большинству гостей, при этом достаточно позиций вроде модных натуральных игристых петнатов и других популярных в Европе вин.

На закуску – брускетта с ростбифом и орехами или с уткой и горгонзолой, брокколи и цветная капуста с ореховым соусом, белые грибы из печи с трюфельным соусом, салат из печеного баклажана с моцареллой и песто. На горячее – астраханский судак с помидорами, курица в сычуаньском стиле или говяжья вырезка с красной капустой и соусом из зеленого перца. Цена на блюда: около 250–400 рублей за закуски и 600 рублей – за горячее. На вина цены такие же привлекательные, так что стоит брать бутылками и приходить компанией. Что пить? Точно испанскую каву по 1500 рублей за бутылку – это чтобы лилось рекой. Для трендовости – петнат из Австрии по 4000 или классное красное за 1 800–3000 рублей за бутылку. Цены отличные на все, вин много, а главное, Алан всегда на месте, чтобы помочь с выбором или дать попробовать что-то новенькое.

Земляной Вал, 1/4

"Сова и медведь"



Семейный винный бар, который не так давно появился в районе Покровки. Открыла его супружеская пара, так что никакого пафоса, вся концепция – это винный погреб этикеток на 200–250, изучать ее можно долго. Здесь как нельзя кстати испанские вина, пьются отлично, особенно при цене 360–450 рублей за бокал красного или розового. Много классики и разномастной Европы – Словении, Португалии, Испании. Ну и шампанское (да-да, то самое, из Шампани!) по 4000–5000 рублей за бутылку – подарок, поверьте!

Очень короткое меню под вино: паштет из индейки, буррата с помидорами и сморреброды (так называют традиционные скандинавские открытые бутерброды на ржаном хлебе) на закуску, а на горячее – говяжьи щечки с птитимом и вареньем из грецких орехов. Цены приятные и на еду, и на вино. Закуски обойдутся в 240–350 рублей, горячее – в 500–700 за порцию.

Покровка, 6

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