Ресторатор Новиков оценил идею о привилегиях для российских вин

Российское вино должно конкурировать с импортным в первую очередь ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами. Такое мнение высказал ресторатор Аркадий Новиков.
"Российские вина должны быть конкурентоспособны в первую очередь. Они должны быть дешевле и качественнее, чем импортные. Рестораторам должно быть выгодно их продавать. Но если примут закон, никто уже ничего не скажет. С плакатом куда-то выходить?" – сказал он в эфире ИА "НСН".
При этом Новиков отметил, что популяризировать и заниматься производством в России надо. По его словам, действительно хороших вин на российском рынке сейчас мало.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти могут обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Сообщалось, что проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев. По данным издания "Коммерсант", о результатах Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля.
По данным Союза виноградарей и виноделов России, в 2018 году в стране было произведено 30 млн декалитров тихого и 12,5 миллиона декалитров игристого вина. При этом доля импорта в общем объеме продаж винодельческой продукции в России достигала 40%.
В мае 2019 года правительство РФ запретило государственным учреждениям закупать зарубежные вина. Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита. Постановление подписал Дмитрий Медведев.
Запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года. Запрет коснется виноградных, игристых, ликерных и фруктовых вин.
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