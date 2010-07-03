ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя после 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Ведомство готово его поддержать, заявил глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
"Поскольку ФАС – это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. Если будет решение такое принято, то мы не видим в этом ничего страшного", – цитирует его RNS.
Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято на государственном уровне после широкой дискуссии.
В марте этого года Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам младше 21 года. Министерство подчеркнуло, что по действующему законодательству 16,5% является пороговым значением крепости вина. По данным ведомства, употребление крепкого алкоголя сильнее повышает риск смерти, чем слабого. Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена людям младше 18 лет.
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