В Домодедове начали тестировать алкорамки

Лазерные алкотестеры начали тестировать в столичном аэропорту Домодедово. Система позволяет проверять на трезвость сотрудников авиаузла, в том числе службу безопасности, таможенников и других работников, сообщает пресс-служба аэропорта.
Для тестирования достаточно сделать один короткий выдох в сторону прибора на расстоянии 20-30 сантиметров, чтобы он за одну секунду провел анализ и выдал результат при помощи световых и звуковых индикаторов. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.
"Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100-процентный результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов", – рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.
Для некоторых категорий сотрудников аэропортов ежедневный тест на алкоголь обязателен по закону. Например, все водители проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее. Пилоты также проходят тест на алкоголь перед вылетом.
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