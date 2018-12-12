Аэропорт Домодедово будет проверять персонал на алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На входе в контролируемую зону аэропорта Домодедово установят алкорамки для проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Информация о закупке таких устройств размещена в системе "СПАРК-Маркетинг", передает "Интерфакс". Стоимость контракта составляет 34 миллиона рублей.

Алкорамки не допустят в режимную зону людей в состоянии алкогольного опьянения, в частности, сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб. Для некоторых сотрудников, например, для водителей аэропорта, тест на алкоголь является обязательным по закону.

Ранее в Домодедове решили увеличить число турникетов по обработке электронных посадочных талонов, чтобы пассажиры быстрее проходили в зону вылета.

По итогам голосования в конкурсе "Великие имена России" аэропорту присвоят имя Михаила Ломоносова. При этом код аэропорта (DME) останется прежним.

