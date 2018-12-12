Аэропорт Домодедово будет проверять персонал на алкоголь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На входе в контролируемую зону аэропорта Домодедово установят алкорамки для проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Информация о закупке таких устройств размещена в системе "СПАРК-Маркетинг", передает "Интерфакс". Стоимость контракта составляет 34 миллиона рублей.
Алкорамки не допустят в режимную зону людей в состоянии алкогольного опьянения, в частности, сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб. Для некоторых сотрудников, например, для водителей аэропорта, тест на алкоголь является обязательным по закону.
Ранее в Домодедове решили увеличить число турникетов по обработке электронных посадочных талонов, чтобы пассажиры быстрее проходили в зону вылета.
По итогам голосования в конкурсе "Великие имена России" аэропорту присвоят имя Михаила Ломоносова. При этом код аэропорта (DME) останется прежним.
В аэропорту Домодедово появятся рамки дистанционной проверки на трезвость
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