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12 декабря, 15:45

Аэропорт Домодедово будет проверять персонал на алкоголь

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На входе в контролируемую зону аэропорта Домодедово установят алкорамки для проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Информация о закупке таких устройств размещена в системе "СПАРК-Маркетинг", передает "Интерфакс". Стоимость контракта составляет 34 миллиона рублей.

Алкорамки не допустят в режимную зону людей в состоянии алкогольного опьянения, в частности, сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб. Для некоторых сотрудников, например, для водителей аэропорта, тест на алкоголь является обязательным по закону.

Ранее в Домодедове решили увеличить число турникетов по обработке электронных посадочных талонов, чтобы пассажиры быстрее проходили в зону вылета.

По итогам голосования в конкурсе "Великие имена России" аэропорту присвоят имя Михаила Ломоносова. При этом код аэропорта (DME) останется прежним.

В аэропорту Домодедово появятся рамки дистанционной проверки на трезвость

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