Импортная водка оказалась крепче отечественной

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Эксперты из Казанского национального исследовательского технологического университета провели исследования качества российской и импортной водки, результатами которого делится RT.

Выяснилось, что импортная водка крепче российской: средняя крепость первой – 40,04%, второй – 39,9%. Отмечается, что данные показатели соответствуют нормативам, так как крепость водки допустима в пределах 37,5–56%.

Также специалисты обратили внимание на то, что в импортной водке выше содержание сивушных масел: 0,4-6,0 миллиграммов на кубический дециметр против 0,2–0,4 миллиграмма в российских образцах. Еще одним недостатком импортной водки назвали повышенное относительно российской содержание ацетальдегида и метанола. При этом показатели все равно укладываются в пределы допустимых значений.

Фальсификатов среди изученных продуктов выявлено не было. Для анализа использовались по десять образцов импортной водки (в том числе из Финляндии, Армении и Белоруссии) и водки российского производства от разных брендов.

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