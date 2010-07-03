Импортная водка оказалась крепче отечественной

Эксперты из Казанского национального исследовательского технологического университета провели исследования качества российской и импортной водки, результатами которого делится RT.
Выяснилось, что импортная водка крепче российской: средняя крепость первой – 40,04%, второй – 39,9%. Отмечается, что данные показатели соответствуют нормативам, так как крепость водки допустима в пределах 37,5–56%.
Также специалисты обратили внимание на то, что в импортной водке выше содержание сивушных масел: 0,4-6,0 миллиграммов на кубический дециметр против 0,2–0,4 миллиграмма в российских образцах. Еще одним недостатком импортной водки назвали повышенное относительно российской содержание ацетальдегида и метанола. При этом показатели все равно укладываются в пределы допустимых значений.
Фальсификатов среди изученных продуктов выявлено не было. Для анализа использовались по десять образцов импортной водки (в том числе из Финляндии, Армении и Белоруссии) и водки российского производства от разных брендов.
Ранее Дмитрий Медведев поручил принять меры по популяризации отечественного вина, сделанного из российских сортов винограда. По словам замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут, глядя на этикетку, сложно отличить российское вино от других. Она пообещала максимально оперативно выполнить поручение премьера.
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