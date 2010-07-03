Российские вина начнут выделяться на полках магазинов

09:13
09:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дмитрий Медведев поручил принять меры по популяризации отечественного вина, сделанного из российских сортов винограда, сообщила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.
По ее словам, сегодня потребителю, глядя на этикетку, сложно отличить российское вино от других. Она пообещала максимально оперативно выполнить поручение премьера, не нарушая действующее законодательство, передает News.ru.
Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, к примеру, предлагает организовать для такого вина отдельные полки в магазине, чтобы покупатели отличали отечественный продукт. Он подчеркнул, что сделать это будет несложно.
В прошлом году в РФ произвели 42,9 миллиона декалитров вина, из них пять миллионов (или 11,6%) напитка изготовлено только из российских сортов винограда. Лут уверена, что через несколько лет такого продукта станет еще больше.
Сейчас в России выращивают несколько десятков сортов винограда. Среди них есть как признанные во всем мире, так и чисто российские сорта.
Руководитель Российской системы качества Максим Протасов, в свою очередь, заметил, что российские вина обойдутся потребителю гораздо дешевле. Он пояснил, что себестоимость европейского вина стоимостью в 1000 рублей около 2 евро. Российский покупатель платит 40% стоимости за акциз, от 10 до 20% за пошлину, логистику, сертификацию. Отечественное же вино обходится значительно дешевле.
Минфин не исключает, что в России в перспективе будут введены минимальные цены на некрепкий алкоголь. Замглавы ведомства Илья Трунин уточнил, что над этим вопросом работают сотрудники Минфина и Минздрава.
Трунин указал, что, с одной стороны, Минздрав требует ограничить доступность алкогольной продукции. С другой стороны, Минфин взял обязательства не поднимать акцизы в течение некоторого времени.
Право устанавливать минимальную розничную цену на пиво, вино и винные напитки министерство финансов может получить только после согласования этого решения со всеми участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласование займет минимум год.
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