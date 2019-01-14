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16:04

Пиво сыграло в ящик: проект о рекламе напитка на ТВ отложли на неопределенный срок

власть спорт еда

16:04

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Совет Госдумы отложил на неопределенный срок рассмотрение проекта о рекламе пива во время спортивных трансляций после 1 января 2019 года. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции", – цитирует Володина РИА Новости. Как пояснил вице-спикер, законопроект требует дополнительной проработки. Депутаты также планирует провести консультации на эту тему с правительством, министерствами и экспертами.

По словам автора законопроекта, депутата Антона Горелкина, в настоящее время законодательно разрешается рекламировать пиво и напитки на его основе, например, при трансляции матча в прямом эфире или в записи. Исключение составляют детско-юношеские соревнования, добавил он. Кроме того, закон позволяет размещать рекламу пива в печатных изданиях, на теле- и радиоканалах спортивного характера. Такая возможность действовала в России с 22 июля 2014 года и до 1 января 2019 года. Законопроект, который предстоит рассмотреть Госдуме, предлагает продлить эти нормы и после 1 января.

Помимо этого, законопроект распространяет разрешение на рекламу пива на телевидении и радио на ночное время – с 23:00 до 07:00 часов.

Ранее эксперты оценили идею Минспорта возобновить продажу пива на стадионах. В частности, в Мосгордуме предположили, что это не принесет негативного эффекта, а наоборот, будет способствовать усилению "эмоционального драйва" болельщиков.

власть спорт еда

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