Премьер Финляндии заявил, что ситуация на Украине является критической

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Глава правительства Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции глав правительств стран Северной Европы и Германии заявил, что считает ситуацию на Украине критической.

"Ситуация на Украине является критической. Это не только о безопасности Украины, это касается нашей собственной безопасности. Нам нужно действовать сейчас", – приводит его слова ТАСС.

Орпо подчеркнул, что Финляндия и другие северные страны твердо намерены продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, и призвал другие страны делать то же самое.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за 11 мая ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов на севере Харьковской области – Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. На следующий день российские войска освободили еще четыре пункта – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

