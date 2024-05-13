Никто не пострадал при пожаре на теплоходе "М. В. Ломоносов" в Архангельске

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате пожара на ремонтируемом теплоходе "М. В. Ломоносов" в Архангельске обошлось без пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты по региону.

При этом там уточнили, что людей на судне также не было. На момент прибытия пожарных горела вторая палуба судна, отметили в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовано 37 человек и 10 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области уточнили, что площадь пожара на теплоходе "М. В. Ломоносов" превышает 900 квадратных метров.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на круизном теплоходе. По информации пресс-службы, на место уже выдвинулся прокурор Виталий Фетисов.

Теплоход "М. В. Ломоносов", который находится на ремонте в сухом доке, загорелся в Архангельске. Спасатели объявили ранг № 2.

