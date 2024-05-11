Пожар произошел на складе в Наро-Фоминске

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел на складе в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Пожар возник в доме 93 на улице Погодина в городском округе Наро-Фоминск", – подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, огонь удалось локализовать на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.

Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.

