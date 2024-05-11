11 мая, 18:04Происшествия
Пожар произошел на складе в Наро-Фоминске
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар произошел на складе в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
"Пожар возник в доме 93 на улице Погодина в городском округе Наро-Фоминск", – подчеркивается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, огонь удалось локализовать на площади 2,8 тысячи квадратных метров.
Ранее возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.
Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.
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