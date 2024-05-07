Многоэтажный дом загорелся в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире многоэтажного дома в Екатеринбурге. Пожарным удалось спасти человека, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство отметило, что спасатели достают людей с 21-го и нижних этажей. Открытое горение уже ликвидировано на 60 квадратных метрах.

На месте пожара работают 37 специалистов и 15 единиц техники.

Как рассказали "Газете.ру" местные жители, пожарным машинам было трудно подъехать к дому на Союзной улице, где началось возгорание. Люди пытались спастись самостоятельно, а один из жильцов сорвался, отметили они.

"Столько техники приехало, скорые, пожарные, спасатели, реанимации. Никто ничего не делал. Никто так и не спас мужчину, который упал. Думаю, он не выжил. Объясняется это тем, что мешали припаркованные автомобили", – указала Мария.

Другой очевидец сообщил, что упавший мужчина мог выжить, в настоящее время с ним работают врачи.

"Там было два человека. Первый упал, но пытался разбить балкон, чтобы перебраться на этаж снизу. Летел ногами вниз. Было много брызг, упал на крышу магазина. На днях был сильный снегопад, возможно, это смягчило удар. Вроде как он выжил, врачи с ним работают. Слышно из диалога, что шансов очень мало", – сказал он.

По словам собеседника издания, второму мужчине спасатели дали молоток, которым он разбил окно и перелез в другую квартиру.

Еще одна жительница города отметила, что выпавшего мужчину направили в реанимацию. Она также рассказала о проблеме с припаркованными автомобилями.

Другой местный житель Артур сообщил, что жильца квартиры, где, по предварительным данным, и случился пожар, спасли.

"На месте происшествия меня не было, был неподалеку. Видел, что люди спасались как могли. Где был пожар, там человек сидел на подоконнике и ждал спасателей, но кто-то дал шланг с крыши и молоток. Человек спасся", – рассказал он.

Ранее пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Руставели" на северо-востоке столицы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

По информации оперативных служб, ЧП произошло на крыше 22-этажного дома на улице Добролюбова.

