04 мая, 15:51Происшествия
Пожар вспыхнул в двухэтажном складе в Москве
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар произошел в двухэтажном складе на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Огонь охватил 250 квадратных метров. На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным ТАСС, огонь вспыхнул на Дорожной улице, доме 54, корпусе 4, строении 4. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Руставели" на северо-востоке столицы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
По информации оперативных служб, ЧП произошло на крыше 22-этажного дома на улице Добролюбова.
Пожар на прогулочном судне произошел в Тольятти