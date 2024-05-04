Пожар вспыхнул в двухэтажном складе в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в двухэтажном складе на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь охватил 250 квадратных метров. На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным ТАСС, огонь вспыхнул на Дорожной улице, доме 54, корпусе 4, строении 4. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Руставели" на северо-востоке столицы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

По информации оперативных служб, ЧП произошло на крыше 22-этажного дома на улице Добролюбова.