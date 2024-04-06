Фото: МЧС России

Один человек погиб при взрыве газового баллона в доме в Нурлате в Татарстане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В результате происшествия пострадали 3 человека, из них один погиб", – говорится в сообщении ведомства.

Число спасателей, работающих на месте ЧП увеличили до 40 человек. Дополнительно туда отправили еще две единицы техники.

Как сообщалось ранее, взрыв в одной из квартир привел к возгоранию. Огнем охватило четыре жилых помещения на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

По данным МЧС РФ, в доме зарегистрированы 22 человека. Фактическое число проживающих уточняется.

