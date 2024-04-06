Взрыв газового баллона мог стать причиной пожара в доме в Нурлате – МЧС РФ

Фото: МЧС России

По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате в Татарстане стал взрыв газового баллона, который использовался при установке натяжных потолков в одной из квартир. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в доме, где произошло ЧП, зарегистрированы 22 человека. Число проживающих уточняется.

Для временного размещения людей подготовили пункт на базе школы № 3.

В результате взрыва четыре квартиры на первом и втором этажах охватило огнем. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

На месте продолжают работать 32 человека и 10 единиц техники. Из-под завалов спасали одного человека, еще троих эвакуировали из подъезда.

