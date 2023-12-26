Взрыв газа произошел в жилом доме в Казани

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Взрыв газа случился в жилом доме в Казани. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по Татарстану.

"В 11:06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гудованцева, 31", – говорится в публикации.

Спасатели помогли одному человеку выбраться с четвертого этажа по трехколенной лестнице.

Ранее два человека получили ранения в результате взрыва в многоквартирном доме на Федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Краснодарском крае.

Инцидент случился на улице Трубачева. Спасатели, прибывшие на место происшествия, зафиксировали разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, однако горения не было. Из здания эвакуировали 23 человека.



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