26 декабря, 13:20Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Казани
Фото: depositphotos/AlexAvich
Взрыв газа случился в жилом доме в Казани. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по Татарстану.
"В 11:06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гудованцева, 31", – говорится в публикации.
Спасатели помогли одному человеку выбраться с четвертого этажа по трехколенной лестнице.
Ранее два человека получили ранения в результате взрыва в многоквартирном доме на Федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Краснодарском крае.
Инцидент случился на улице Трубачева. Спасатели, прибывшие на место происшествия, зафиксировали разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, однако горения не было. Из здания эвакуировали 23 человека.
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