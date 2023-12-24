Два человека пострадали при взрыве в доме на ФТ "Сириус" в Краснодарском крае

Фото: МЧС Краснодарский край

Два человека получили ранения в результате взрыва в многоквартирном доме на Федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, вызов поступил в 20:46 по московскому времени. Инцидент случился на улице Трубачева. В 20:56 спасатели прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, однако горения не было, добавили в пресс-службе.

В МЧС указали, что ранения получили два человека, двое были спасены, еще 23 человека эвакуировали. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники коммунальных служб и администрации, заключили там.

Как сообщили в пресс-службе ФТ "Сириус", на место приехал глава администрации "Сириуса" Дмитрий Плишкин, который контролирует происходящее. Отмечается, что всех пострадавших разместят в отеле "Гамма Сириус", кроме того, каждому жителю дома окажут необходимую помощь.

Причины происшествия устанавливаются, указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар, предварительно, из-за хлопка газа произошел в жилом доме Новочеркасска в Ростовской области. В результате инцидента были госпитализированы двое взрослых и ребенок. По информации регионального управления МЧС России, из здания эвакуировали 10 человек, еще двух спасли.

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом