Взрыв произошел в жилом доме в Витебской области Белоруссии

Фото: МЧС Беларуси

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Витебской области. МЧС Белоруссии рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон", – уточняется в публикации.

Еще до приезда спасателей свидетели ЧП помогли пожилой женщине выбраться из-под завалов, затем сотрудники МЧС извлекли мужчину. Всего из дома эвакуировали 11 местных жителей. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате чего в одной из квартир вспыхнул пожар.

СМИ со ссылкой на местные власти писали, что жертвой взрыва на улице Пионерской, 28, стал один человек. Прибывшим на место спасателям регионального МЧС удалось ликвидировать возгорание в квартире. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной ЧП.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом