Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Выброс метана случился на руднике в городе Удачный Якутии. В результате произошедшего погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Спасатели приступили к ликвидации последствий.

"По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли", – уточнило ведомство.

До этого ученые из Швеции зафиксировали большую утечку метана в глубокой части Балтийского моря. Она произошла в Ландсортской котловине на площади 20 квадратных километров и на глубине 400 метров. Исследователи взяли пробы осадка и воды.

Ученые надеются, что после изучения образцов станет понятно, почему огромное количество метана вышло на поверхность.

Ранее на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай на юге страны произошел взрыв, в результате которого более 10 человек пострадали. На фоне ситуации местная прокуратура организовала проверку. Момент взрыва был зафиксирован камерой наблюдения.

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