Пожар в здании бывшего подшипникового завода в Самаре ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на территории бывшего завода в Самаре полностью потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС РФ по региону.

"В 08:13 (07:13 по московскому времени) пожар в неэксплуатируемом здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" полностью ликвидирован", – отметило ведомство.

Огонь вспыхнул в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9 утром 15 сентября. Всего в тушении были задействованы 114 человек и 38 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства. Устанавливаются причины инцидента.

Позднее пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

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