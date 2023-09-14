Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

Многоквартирный дом загорелся в результате взрыва газа в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, в доме 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси", – указано в телеграм-канале ведомства.

В момент прибытия пожарных было установлено, что взрыв произошел в квартире, расположенной на 4-м этаже дома. Это привело к последующему возникновению пожара.

Информация о последствиях взрыва уточняется. Согласно предварительным данным, в здании могут находиться люди, однако информации о пострадавших пока не поступало.

В начале августа взрыв газа также произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. Из здания были эвакуированы 150 человек. В результате произошедшего восемь человек пострадали, одни подъезд дома был разрушен.

Как отмечал мэр города, причиной взрыва могла стать утечка газа. Позже два подъезда из пяти в жилом доме, где произошел взрыв газа, признали небезопасными после проведенного обследования.



Более 20 домов повреждены после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде