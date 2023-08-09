Ребенка госпитализировали после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале

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Ребенок пострадал и был госпитализирован в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Один ребенок госпитализирован в шоковом состоянии, телесных повреждений нет. Один подъезд сильно разрушен", – говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС РФ, хлопок газа привел к появлению трещин на несущих конструкциях и стенах лестничной клетки. В некоторых квартирах с третьего по пятый этаж выбиты окна. Повреждения также получили шесть оказавшихся во дворе автомобилей.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей. Возгорания после хлопка газа не последовало.

