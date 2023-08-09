11:34Происшествия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16
По его информации, пострадавшим при ЧП на предприятии оказывается необходимая помощь со стороны медиков.
По данным экстренных служб, причиной взрыва не является беспилотник. Происшествие якобы случилось из-за нарушения технологического процесса. СМИ сообщали, что причиной взрыва стал человеческий фактор.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. К месту уже прибыл глава округа, а в пути находится губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.
Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде
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