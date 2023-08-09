Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16

Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его информации, пострадавшим при ЧП на предприятии оказывается необходимая помощь со стороны медиков.



О взрыве на подмосковном предприятии стало известно в 10:45 9 августа. Сообщалось, что на проспекте Красной Армии взорвался склад с пиротехникой. Ударной волной в домах, расположенных в разных частях города, выбило стекла.

По данным экстренных служб, причиной взрыва не является беспилотник. Происшествие якобы случилось из-за нарушения технологического процесса. СМИ сообщали, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. К месту уже прибыл глава округа, а в пути находится губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.



Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде