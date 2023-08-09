Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

Видео: телеграм-канал Mash

Видео: телеграм-канал Baza

Момент взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде попал на видео. Кадры произошедшего публикует телеграм-канал Baza.О взрыве на подмосковном предприятии стало известно около 11:00 9 августа. Из-за произошедшего в домах разных частей города выбило стекла.

На место происшествия в экстренном порядке направились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава округа и спасатели.



Согласно последним данным, пострадавшими в результате ЧП числятся 11 человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

По предварительной информации, взрыв на заводе произошел не из-за беспилотника. СМИ, ссылаясь на экстренные службы, сообщили, что причиной стало нарушение технологического процесса.

В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.

