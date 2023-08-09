11:32Происшествия
Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео
телеграм-канал Baza.
стало известно около 11:00 9 августа. Из-за произошедшего в домах разных частей города выбило стекла.
На место происшествия в экстренном порядке направились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава округа и спасатели. числятся 11 человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.
стало известно около 11:00 9 августа. Из-за произошедшего в домах разных частей города выбило стекла.
На место происшествия в экстренном порядке направились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава округа и спасатели.
По предварительной информации, взрыв на заводе произошел не из-за беспилотника. СМИ, ссылаясь на экстренные службы, сообщили, что причиной стало нарушение технологического процесса.
В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.
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