Человек пострадал при пожаре на предприятии во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РСО-Алания"

Пожар на предприятии "Миранда" во Владикавказе потушили, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"Сообщение о возгорании на центральный пульт поступило в 23:08. На место были направлены силы и средства МЧС России по второму рангу сложности: всего 55 человек и 15 единиц техники", – указано в сообщении.

В результате пожара пострадал один человек, он был госпитализирован.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, его удалось локализовать в 00:37, а полностью ликвидировать горение – в 00:42 9 августа.

Ранее сообщалось, что торговые ряды в ТЦ "Юг Восток" загорелись в подмосковном Раменском.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 81 человек личного состава и 29 единиц техники.

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области