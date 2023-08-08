Фото: МЧС России

Пожар на месте взрыва газа в жилом доме Астрахани ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"Ликвидация на пожаре объявлена в 16:12 (15:12 по московскому времени. – Прим. ред.)", – отметили в сообщении.

По данным регионального Минздрава, число пострадавших при взрыве газа увеличилось до 12 человек. В результате инцидента дети не пострадали.

"Двое погибших, двое госпитализированы, восьмерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждаются", – добавили в ведомстве.

Взрыв газа на улице Адмирала Нахимова, доме 38, произошел 8 августа. После взрыва образовался пожар в четырех квартирах на площади 90 квадратных метров. В экстренных службах сообщали о двух погибших, четырех пострадавших и 70 эвакуированных из здания, в котором произошло ЧП.

В МЧС уточнили, что на месте работали семь единиц техники и 19 человек личного состава ведомства, а также одна единица техники и четыре человека ГКУ "Волгоспас".

Позже представитель ГУ МЧС России по Астраханской области заявил, что пожар в жилом доме был локализован. Он добавил, что двоих граждан госпитализировали с ожогами.